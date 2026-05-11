Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 49-Jähriger nach mutmaßlicher räuberischer Erpressung an Taxifahrer in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Ein 49-Jähriger befindet sich seit Sonntag in Untersuchungshaft, nachdem er zuvor einen Taxi-Fahrer mit einem Messer bedroht und seine offene Rechnung nicht beglichen haben soll.

Nach derzeitigem Kenntnisstand stieg der später Festgenommene gegen 01:45 Uhr in Pforzheim in ein Taxi und fuhr mit diesem zu einer Adresse in Karlsruhe. Dort angekommen forderte der Fahrer seinen Fahrgast zur Bezahlung des Entgelts auf, woraufhin dieser wohl zunächst eine zusätzliche Adresse in Karlsruhe als weiteren Zielort genannt haben soll. Als der Taxifahrer auf die Bezahlung der bereits erfolgten Fahrt nach Karlsruhe bestand, soll der Beschuldigte ein Küchenmesser in Richtung des Fahrers gehalten und diesen bedroht haben. Hierdurch sah sich der bedrohte Taxifahrer veranlasst, seinen Fahrgast zu einer Tankstelle in der Linkenheimer Landstraße zu fahren, an welcher der Beschuldigte das Taxi ohne Zahlung verlassen haben soll. Der bedrohte Taxifahrer verständigte daraufhin die Polizei.

Mehrere Streifenbesatzungen nahmen den Beschuldigten kurz darauf in der Linkenheimer Landstraße in Neureut vorläufig fest.

Der Beschuldigte wurde noch am Sonntag einem Haftrichter des Amtsgericht Karlsruhe vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wegen des Verdachts der schweren räuberischen Erpressung Haftbefehl erließ und den Vollzug der Untersuchungshaft anordnete.

Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Pressestelle Erster Staatsanwalt Graulich E-Mail: pressestelle@stakarlsruhe.justiz.bwl.de Telefon: 0721 72661-140

Polizeipräsidium Karlsruhe

Pressestelle Franz Henke E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de Telefon: 0721 666-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell