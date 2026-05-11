Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Schwer verletzte Frau bei Unfall auf A5

Karlsruhe (ots)

Schwer verletzt wurde die Fahrerin eines Smart am frühen Sonntagabend bei einem Unfall auf der Bundesautobahn 5.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr die 25-Jährige gegen 19 Uhr auf der A5 zwischen Karlsruhe-Süd und Ettlingen in nördliche Richtung. Mutmaßlich aufgrund einsetzenden Starkregens verlor die Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte der Smart mit der Betonschutzwand, wurde von dieser abgewiesen, überschlug sich und kam letztendlich zwischen dem rechten Fahrstreifen und dem Standstreifen zum Stehen.

Die schwer verletzte Fahrerin wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, schwebt nach derzeitigen Informationen aber nicht in Lebensgefahr. Am Unfallwagen entstand ein Totalschaden in Höhe von circa 20.000 Euro.

In Folge des Unfalls musste die A5 kurzzeitig voll gesperrt werden. Die Unfallaufnahme und die damit verbundene Sperrung des rechten Fahrstreifens dauerte bis 20 Uhr an.

Fabian Sauer, Pressestelle

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