Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Erneut unbekannte Steinewerfer auf der Autobahn - Kriminalpolizei sucht Hinweisgeber

Karlsruhe (ots)

Nachdem bereits in der vergangenen Woche unbekannte Täter mehrere Waschbetonsteine und einen großen Ast von einer Brücke auf die Autobahn 5 geworfen hatten (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/6267989), ereigneten sich am Wochenende erneut ähnliche Vorfälle am selben Tatort.

Nach derzeitigen Erkenntnissen warfen Unbekannte in der Nacht auf Samstag gegen 00:30 Uhr Steinbrocken auf die A5 bei Ettlingen in Fahrtrichtung Norden. Die Steine verteilten sich hierbei auf alle drei Fahrstreifen. Polizeibeamte der Autobahnpolizei bemerkten die Verschmutzungen und bremsten den nachfolgenden Verkehr aufgrund der Gefahrensituation in der Folge herunter. Zu diesem Zeitpunkt waren aber bereits wohl mehrere Fahrzeuge über die Trümmerteile gefahren und mindestens zwei Autos wurden hierbei beschädigt.

Am Samstagabend gegen 23:30 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer erneut Steine auf der Nordfahrbahn der A5. Beim Überfahren der Steinbrocken wurden mindestens drei Fahrzeuge beschädigt.

Glücklicherweise erlitt keiner der betroffenen Verkehrsteilnehmer Verletzungen. Die Höhe der entstandenen Sachschäden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Polizei leitete in beiden Fällen umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein. Bislang liegen jedoch noch keine konkreten Hinweise auf die unbekannten Täter vor.

Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

Ralf Eisenlohr, Pressestelle

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