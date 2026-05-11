Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Stutensee - Einbruch in Einfamilienhaus in Blankenloch

Karlsruhe (ots)

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich bislang unbekannte Täter am vergangenen Samstag zwischen 11:30 Uhr und 14:30 Uhr offenbar gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus im Nibelungenring in Stutensee-Blankenloch.

Über eine Kellertür gelangten die Einbrecher in das Innere des Wohnhauses und durchsuchten die Räumlichkeiten. Auf ihrem Beutezug nahmen sie offenbar Bargeld und Schmuck an sich. Die genaue Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens wird derzeit noch ermittelt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

Silke Gehrig, Pressestelle

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