Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bad Schönborn - Polizei sucht Zeugen nach versuchtem Wohnungseinbruch in Mingolsheim

Karlsruhe (ots)

Am Sonntagnachmittag versuchten bislang Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus im Ortsteil Mingolhsheim einzubrechen.

Eine Zeugin wurde gegen 15:30 Uhr aufgrund eines lauten Knalls auf mehrere dunkel gekleidet und vermummte Personen aufmerksam, die zu diesem Zeitpunkt offenbar mittels körperlicher Gewalt über eine Kellertür in das Nachbaranwesen der Zeugin in der Bahnhofstraße einzudringen versuchten. Kurz darauf brach die Gruppe den Einbruchsversuch abrupt und ohne ersichtlichen Grund ab und flüchtete mit einem schwarzen Fahrzeug mutmaßlich in Richtung Kronau. Der Pkw hatte offenbar ein französisches Kennzeichen angebracht.

Unmittelbar eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Identifizierung der Täter.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Personen oder dem Fahrzeug machen können, sich unter der Rufnummer 0721 666-5555 zu melden.

Franz Henke, Pressestelle

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