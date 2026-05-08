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Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Hambrücken - Sperrung der L556 nach Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots)

Nach einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 556 sperrten Polizeibeamte am Freitagmittag die Fahrbahn zwischen Hambrücken und Wiesental in beide Richtungen ab.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr ein 39-Jähriger gegen 14:05 Uhr mit seinem Opel auf der L556 in Fahrtrichtung Wiesental. Zur selben Zeit bog eine 89-Jährige und ihr 83-jähriger Beifahrer mit ihrem VW Golf von einem Feldweg auf die Landesstraße ein, offenbar ohne auf den vorfahrtsberechtigten Verkehr zu achten. Die beiden Autos kollidierten miteinander, sodass der VW Golf auf die Leitplanke gestoßen wurde und dort zum Stillstand kam.

Zwei alarmierte Rettungswägen transportierten die Insassen des Volkswagen mit leichten Verletzungen vorsorglich in ein Krankenhaus. Der zunächst alarmierte Rettungshubschrauber wurde entgegen erster Erkenntnisse nicht benötigt. Der 39-Jährige und seine zwei ebenfalls im Fahrzeug befindlichen Kinder blieben unverletzt.

Zum Zwecke der Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten ist die L556 derzeit in beide Richtungen gesperrt.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro.

Franz Henke, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

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