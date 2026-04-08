Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Mehrere Werkzeuge aus Transporter entwendet

Schwelm (ots)

Über das Osterwochenende wurde in einen Transporter der Marke Mercedes eingebrochen und Werkzeug entwendet. Er stand das gesamte Wochenende über abgestellt auf dem Seitenstreifen an der Barmer Straße in Schwelm. Der Tatzeitraum beläuft sich mutmaßlich auf die Zeit zwischen dem 04.04. gegen 15:00 Uhr und dem 07.04. gegen 7:30 Uhr. Die Schiebetür des Fahrzeugs wurde aufgehebelt und mehrere Werkzeuge aus dem Fahrzeug gestohlen.

Hinweis auf Individualnummern:

Individualnummern sind wichtig für den Fahndungserfolg! Individual- oder Seriennummern von hochwertigen Geräten sind bestenfalls in das Gerät eingraviert. Sollte das nicht der Fall sein, raten wir Ihnen es selbst individuell zu gravieren. Nur so kann es polizeilich ausgeschrieben und wieder zugeordnet werden. Es kommt ebenfalls vor, dass die eigenen Geräte im Internet wiedergefunden werden. Nur mit Hilfe der Individualnummer oder einer individuellen Kennung lassen sich die Gegenstände zweifelsfrei zuordnen!

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