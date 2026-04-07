Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Einbruch in ein Einfamilienhaus
Gevelsberg (ots)
Zwischen dem 30.03.2026, 08:00 Uhr, und dem 06.04.2026, 20:15 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Birkenstraße in Gevelsberg, indem sie eine Tür aufhebelten.
Dabei durchsuchten sie alle Wohnräume nach Wertgegenständen.
Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit Teil der laufenden Ermittlungen.
Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0233 391662100 bei der Polizei zu melden.
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