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POL-EN: Schwelm: Zu zweit auf E-Scooter - Polizeikontrolle führt zu positivem Drogenvortest
Schwelm (ots)
Am 06.04.2026 fiel den eingesetzten Beamten gegen 18:30 Uhr ein E-Scooter auf, auf dem zwei Personen unterwegs waren. Da dies nicht erlaubt ist, hielten die Polizisten den 22-jährigen Fahrer aus Schwelm auf der Talstraße in Fahrtrichtung Hattinger Straße in Schwelm an. Da der Fahrzeugführer Anzeichen für den Konsum von berauschenden Mitteln zeigte, führten sie einen freiwilligen Drogenvortest durch. Dieser verlief positiv. Dementsprechend wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.
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