Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Freiwilliger Drogenvortest bei allgemeiner Verkehrskontrolle positiv

Schwelm (ots)

Am 06.04.2026 befuhr eine Streifenwagenbesatzung gegen 15:30 Uhr die Straße "Am Ochsenkamp" in Fahrtrichtung Barmer Straße in Schwelm. Hierbei hielten sie einen 26-jährigen Schwelmer nachfolgend in der Viktoriastraße im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle an. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Konsum von berauschenden Mitteln. Dementsprechend wurde dem Fahrer ein freiwilliger Drogenvortest angeboten. Er stimmte diesem zu und der Test verlief positiv. Aufgrund dessen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

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