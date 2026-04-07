Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Zusammenstoß zwischen Pkw und Kleinkraftrad - Kradfahrer leicht verletzt
Gevelsberg (ots)
Am Ostermontag gegen Mittag kam es zu einer Kollision zwischen einem 43-jährigen Hagener Pkw-Fahrer und einem 65-jährigen Hagener Kradfahrer. Der Unfall fand auf der Hagener Straße statt.
Der Pkw-Fahrer beabsichtigte, aus der Einfahrt einer Kfz-Werkstatt auf die Hagener Straße einzufahren. Dabei übersah er den in Richtung Ennepetal fahrenden Kradfahrer, sodass es zur Kollision kam.
Bei dem Unfall wurde der Kradfahrer leicht verletzt. Es entstand zudem leichter Sachschaden an beiden Fahrzeugen.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell