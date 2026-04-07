Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Gevelsbergerin leistet Widerstand bei Verkehrskontrolle

Gevelsberg (ots)

Auf der Hagener Straße in Gevelsberg war am 05.04.2026 eine 49-jährige Fahrerin aus Gevelsberg gegen 00:50 Uhr unterwegs, als sie einer Streifenwagenbesatzung der Wache Ennepetal auffiel. Die Nebelscheinwerfer des Land Rover waren permanent an, während das Rücklicht ausgestellt war. Aufgrund dessen wurde sie durch Anhaltesignale aufgefordert, am Fahrbahnrand anzuhalten. Aufgrund verschiedenster Ausfallerscheinungen sowie starkem Alkoholgeruch aus dem Inneren des Fahrzeugs, wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser zeigte einen Wert von über zwei Promille an. Als die Gevelsbergerin darüber informiert wurde, dass sie zwecks Blutprobenentnahme mit zur Wache kommen müsse, reagierte sie unkooperativ. Sie leistete Widerstand gegen die Polizeibeamtin und den den Polizeibeamten, bei dem die Beamtin leicht verletzt wurde. Die 49-Jährige wurde zur Wache gebracht und als sie sich dort wieder beruhigt hatte, konnte eine Blutprobe entnommen werden. Ihr Führerschein wurde sichergestellt.

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