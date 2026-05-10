Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Nördlicher Landkreis Karlsruhe - Zeugen zu Wildunfall zwischen Linkenheim-Hochstetten und Eggenstein-Leopoldshafen gesucht

Karlsruhe (ots)

Am gestrigen Samstag, 09.05.2026, befuhr ein bisher unbekannter PKW-Kleinwagen gegen 16.05 Uhr die Gemeindesverbindungsstraße von Linkenheim-Hochstetten nach Eggenstein-Leopoldshafen. Kurz hinter dem Ortsausgang Linkenheim kollidiert das Fahrzeug mit einem Reh, welches die Straße überquert. Das durch den Unfall getötete Reh blieb großflächig auf der Straße liegen, der PKW entfernte sich in der Folge von der Unfallstelle, ohne dass der verantwortliche Fahrzeugführende die Gefahrenstelle absicherte oder beseitigte. Aufgrund der Unfallkonstellation und des um die Unfallzeit herum herrschenden Zweiradverkehrs entstand eine nicht ungefährliche Verkehrssituation. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben und Hinweise zum Verursacherfahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 96718-0 an das Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt zu wenden.

Alex Renner / Führungs- und Lagezentrum

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