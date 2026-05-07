Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Dritte Nachtragsmeldung zur Pressemitteilung vom 11.04.2026 - 37-jähriger Tatverdächtiger ausgeliefert und in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Nachdem ein 42-Jähriger am Morgen des 10.04.2026 leblos in einem derzeit unbewohnten Gebäude am Bahnhofplatz in Karlsruhe aufgefunden wurde, nahmen österreichische Beamte am 14.04.2026 in Salzburg einen mit europäischem Haftbefehl gesuchten 37-jährigen Tatverdächtigen fest.

Am Mittwoch, den 06.05.2026, überführten österreichische Beamte den Festgenommenen zurück in die Bundesrepublik, wo er beim Amtsgericht Freilassing einem Haftrichter vorgeführt wurde. Dieser setzte den zuvor erlassenen europäischen Haftbefehl aufgrund Totschlags in Vollzug und ordnete die Untersuchungshaft an.

Die Ermittlungen der Sonderkommission dauern weiter an.

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