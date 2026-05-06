Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - 32-Jähriger bei Arbeitsunfall lebensgefährlich verletzt

Karlsruhe (ots)

Ein 32-jähriger Mann erlitt am Mittwochmittag lebensgefährliche Verletzungen, nachdem er circa sechs Meter von einem Dach in die Tiefe stürzte.

Ersten Erkenntnissen zufolge führte er gegen 10:40 Uhr Malerarbeiten an einer Hausfassade in der Gehrnstraße durch. Beim Betreten eines Daches brach offenbar das Kunststoffwellblech und der 32-Jährige stürzte etwa sechs Meter in die Tiefe.

Hierbei zog er sich lebensgefährliche Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

Nach derzeitigen Erkenntnissen liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.

Anna Breite-Diehl, Pressemitteilung

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