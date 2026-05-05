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Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Sulzfeld - Traktor überschlägt sich - Fahrer schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Bei einem Unfall mit einem Traktor auf einem Feldweg bei Sulzfeld wurde am Dienstagvormittag ein 66-jähriger Mann schwer verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen führte der 66-jährige Fahrer gegen 11:25 Uhr mit seinem Traktor Arbeiten an einem Weinberg im Gewann Hälde zwischen Sulzfeld und Mühlbach durch. Als er bergab fuhr, verlor er mutmaßlich aufgrund eines Fahrfehlers die Kontrolle über das Gespann und überschlug sich mehrfach.

Bei dem Unfall zog sich der Traktorfahrer nach derzeitigem Sachstand lebensgefährliche Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

Larissa Bollinger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

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