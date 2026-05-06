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Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Nachtragsmeldung zur Pressemitteilung vom 27.04.2026 "Zeugenaufruf nach mutmaßlicher Brandstiftung"

Karlsruhe (ots)

Wie bereits berichtet, geriet am 25.04.2026 eine Gartenhütte in einem Gartenbauverein in der Straße Hanfröste in Brand. Ersten Erkenntnissen zufolge gingen die Ermittler zunächst von einer mutmaßlichen Brandstiftung aus.

Im Rahmen der Überprüfungen eines beauftragten Gutachters handelte es sich bei der Brandursache um einen technischen Defekt.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

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