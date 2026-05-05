Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Pfinztal - Zwei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß

Karlsruhe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen auf der Bundesstraße 293 zwischen Jöhlingen und Berghausen wurden zwei Pkw-Fahrer schwer verletzt.

Ersten Erkenntnissen der Verkehrspolizei zufolge fuhr der 35-jährige Fahrer eines Pkw Mercedes gegen 08:35 Uhr aus Richtung Jöhlingen kommend auf der B 293. Vor dem Ortseingang Berghausen geriet er aus bislang unbekannter Ursache offensichtlich in den dortigen Grünstreifen. Beim Gegenlenken kollidierte der Mercedes frontal mit einem entgegenkommenden BMW eines 21-jährigen Mannes.

Beide Fahrer erlitten schwere aber nach aktuellem Sachstand wohl keine lebensgefährlichen Verletzungen und wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Höhe des Sachschadens wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Beide Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die B 293 war für die Unfallaufnahme sowie Bergungsarbeiten zwischen Jöhlingen und Berghausen bis gegen 10:15 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Für die Maßnahmen vor Ort waren mehrere Fahrzeuge der Polizei, der Feuerwehr und der Rettungskräfte eingesetzt.

Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Ralf Eisenlohr, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell