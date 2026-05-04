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Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 1. Nachtragsmeldung zur Pressemitteilung vom 04.05.2026 "Mann flüchtet bei Polizeikontrolle zu Fuß in fremde Wohnung - Polizei mit starken Kräften vor Ort"

Karlsruhe (ots)

Wie berichtet, flüchtete ein 43-jähriger Mann am Montagmittag gegen 12:00 Uhr bei einer Polizeikontrolle in eine fremde Wohnung in der Luisenstraße und hielt sich dort mehrere Stunden auf.

Um 16:20 Uhr gelang den Einsatzkräften die Festnahme des Mannes innerhalb der Wohnung. In der Wohnung befanden sich auch eine Frau, ein Mann und ein Kleinkind, die derzeitigen Erkenntnissen zufolge wohlauf sind. Weder der 43-Jährige noch andere Personen wurden bei den Maßnahmen verletzt.

Die Hintergründe seiner Handlungen und die möglichen strafrechtlichen Folgen sind nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Polizei.

Ralf Eisenlohr, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

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