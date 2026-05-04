Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Zaisenhausen - Pkw kommt von der Fahrbahn ab und kollidiert mit Baum - Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Nacht auf Freitag auf der Bundesstraße 293 bei Zaisenhausen kam ein offenbar alkoholisierter Autofahrer von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum.

Ersten Feststellungen zufolge fuhr der 55-jährige Nissan-Fahrer gegen 01:45 Uhr auf der B293 von Heilbronn kommend in Richtung Bretten. Kurz vor Zaisenhausen kam der Wagen in einer langgezogenen Linkskurve wohl alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Fahrer verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet ins Schleudern und prallte schließlich gegen einen am linken Fahrbahnrand stehenden Baum. Hinzukommende Verkehrsteilnehmer bemerkten den Unfall, verständigten die Polizei und halfen dem schwer verletzten Autofahrer aus seinem Wagen. Die alarmierten Rettungskräfte versorgten den Verletzten zunächst vor Ort und brachten ihn dann in ein Krankenhaus. Am Unfallfahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro. Der Nissan war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Da die Beamten bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch bei dem vermeintlichen Unfallverursacher wahrnahmen, führten sie einen Alkoholtest durch. Dieser bestätigte den Verdacht und zeigte einen Wert von rund 1,1 Promille. Der 55-Jährige muss nun mit einer Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung und dem Entzug seines Führerscheins rechnen.

Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen des Unfalls sowie die bislang unbekannten Ersthelfer sich unter der Telefonnummer 0721 944840 zu melden.

Larissa Bollinger, Pressestelle

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