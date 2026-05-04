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Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Unbekannte werfen Gegenstände von Brücke auf Autobahn - Polizei sucht Zeugen und weitere Geschädigte

Karlsruhe (ots)

Unbekannte Täter warfen am späten Freitagabend mehrere Waschbetonsteine und einen großen Ast von einer Brücke auf die Autobahn 5 zwischen dem Rastplatz Schleifweg und Karlsruhe-Süd.

Verkehrsteilnehmer meldeten gegen 23:00 Uhr Steine auf der A5 kurz vor der Ausfahrt Karlsruhe-Süd in Fahrtrichtung Norden. Mehrere Fahrzeuge fuhren über die Steine, wodurch diese beschädigt wurden. Drei Pkw waren in der Folge nicht mehr fahrbereit.

Nach derzeitigen Erkenntnissen entwendeten die Täter die Steine mutmaßlich aus einer in der Nähe der A 5 angrenzenden Kleingartenanlage und warfen diese von der Autobahnbrücke auf die Fahrbahn.

Zur Beseitigung der Gefahrenstelle musste die Autobahn in Fahrtrichtung Norden kurzzeitig gesperrt werden. Hierbei konnten neben mehreren zerbrochenen Waschbetonsteinen auch ein großer Ast festgestellt werden, der wohl ebenfalls von den Tätern auf die Fahrbahn geworfen wurde.

Bei der Fahndung nach den Unbekannten war zeitweise auch ein Hubschrauber eingesetzt. Tatverdächtige konnten bislang jedoch nicht ermittelt werden.

Glücklicherweise erlitt keiner der betroffenen Verkehrsteilnehmern Verletzungen. Der entstandene Sachschaden an den betroffenen Fahrzeugen kann aktuell noch nicht beziffert werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr aufgenommen. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

Ralf Eisenlohr, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

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