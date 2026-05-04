Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Rheinstetten - Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in Mörsch

Karlsruhe (ots)

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter zwischen Mittwoch, 29.04.2026, 16:00 Uhr und Freitag, 01.05.2026, 09:00 Uhr, unbemerkt Zutritt in ein Mehrfamilienhaus in der Emil-Wachter-Straße in Rheinstetten-Mörsch.

Anschließend hebelten die Einbrecher die Tür zu einer Wohnung im zweiten Obergeschoss auf und durchwühlten die Räumlichkeiten. Auf ihrem Beutezug nahmen sie offenbar mehrere hochwertige Münzen an sich.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

Silke Gehrig, Pressestelle

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