Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Alkoholisierter Autofahrer flüchtet vor Kontrolle - Verkehrspolizei sucht Zeugen und Geschädigte

Karlsruhe (ots)

Ein offenbar alkoholisierter Autofahrer wollte sich am Sonntagnachmittag in Weiherfeld-Dammerstock einer Polizeikontrolle entziehen und gefährdete auf seiner Flucht wohl mehrere Verkehrsteilnehmer. Die Verkehrspolizei sucht deshalb nun nach Zeugen und möglichen Geschädigten.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde eine Streife der Verkehrspolizei gegen 16:40 Uhr auf der Südtangente auf einen silbergrauen Audi aufmerksam. Als die Beamten das Fahrzeug daraufhin in der Ettlinger Allee einer Kontrolle unterziehen wollten, beschleunigte der 26-jährige Fahrer und fuhr mit hoher Geschwindigkeit über die Nürnbergerstraße, die Straße Rechts der Alb, die Heidelberger Straße und die Rastatter Straße davon. Schließlich stellte der Mann sein Auto in der Hedwigstraße in Rüppurr ab und flüchtete zu Fuß in einen Hof. Dort gelang es der Polizeistreife wenig später den Verdächtigen vorläufig festzunehmen.

Da ein Alkoholtest bei der anschließenden Kontrolle des 26-Jährigen einen Wert von rund 2 Promille ergab, wurde eine Blutprobe angeordnet. Die weiteren Ermittlungen ergaben zudem, dass der 26-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Dem Beschuldigten drohen nun mehrere Ordnungswidrigkeiten- und Strafanzeigen.

Zeugen oder Verkehrsteilnehmer, die durch die riskante Fahrweise möglicherweise gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 944840 mit der Verkehrspolizei Karlsruhe in Verbindung zu setzen.

Larissa Bollinger, Pressestelle

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