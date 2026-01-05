PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Beifahrerin bei Auffahrunfall verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntagmittag (04.01.2026, 13:45 Uhr) war eine Autofahrerin auf der L523 in Fahrtrichtung Am Hansenbusch unterwegs. Aufgrund zu geringen Sicherheitsabstands fuhr die Frau auf ein vor ihr fahrendes Auto auf als dieses abbremsen musste. Sowohl die Unfallverursacherin als auch die Beifahrerin des vorausfahrenden Autos wurden durch den Unfall leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt.

Ein zu geringer Sicherheitsabstand zählt zu den häufigsten Unfallursachen. Besonders bei schlechten Sicht- und Wetterbedingungen sollten Autofahrer deutlich mehr Abstand einplanen. Grundsätzlich gilt: Wer genügend Abstand hält, gewinnt wertvolle Reaktionszeit und kann viele Unfälle verhindern.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Katrin Trüller
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz

