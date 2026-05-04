Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen -Zeugen nach Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz gesucht

Karlsruhe (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Samstagmittag auf einem Parkplatz in Ettlingen sucht die Polizei nach Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge touchierte ein bislang noch unbekannter Autofahrer zwischen 11:45 Uhr und 12:10 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Hertzstraße beim Ausparken aus einer Parklücke einen neben ihm geparkten blauen Skoda. Anschließend fuhr der vermeintliche Unfallverursacher davon, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro.

Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Unfalls sich unter der Telefonnummer 0721 944840 zu melden. Insbesondere sucht die Polizei einen Mann, der den Unfall wohl wahrnahm und den vermeintlichen Unfallverursacher noch ansprach bevor dieser davonfuhr.

Larissa Bollinger, Pressestelle

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