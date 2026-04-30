Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Eggenstein-Leopoldshafen - Betrügerischer Spendensammler vorläufig festgenommen - Polizei sucht nach Zeugen und weiteren Geschädigten

Karlsruhe (ots)

Polizeibeamte nahmen im Ortsteil Leopoldshafen am Mittwochnachmittag einen 20-Jährigen vorläufig fest, nachdem er zuvor auf dem Parkplatz eines Supermarktes in betrügerischer Absicht um Spenden bat.

Mehrere Zeugen meldeten gegen 17:10 Uhr, dass sich auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Brüsseler Ring drei Personen aufhalten würden und dort Kunden ansprechen und um Spenden bitten würden. Es solle sich um eine dreiköpfige Personengruppe handeln, die mit Täuschungsabsicht für behinderte Kinder Spendengelder sammeln würden. Beim Erkennen der eintreffenden Streifenbesatzung ergriff der später Festgenommene zunächst die Flucht, konnte jedoch unweit der Örtlichkeit vorläufig festgenommen werden. Mitgeführte Beweismittel, darunter manipulierte Spendenbescheinigungen wurden in der Folge beschlagnahmt.

Die beiden weiteren Betrüger konnten vor Ort nicht mehr festgestellt werden. Hierbei soll es sich um einen Mann mit weißem T-Shirt und einer nicht näher beschriebenen Frau gehandelt haben.

Der entstandene Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und weitere Geschädigte, die Hinweise zu den beiden unbekannten Tatverdächtigen geben können, sich unter 0721 96718-0 mit der Polizei in Verbindung setzen.

Franz Henke, Pressestelle

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