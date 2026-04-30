Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Karlsruhe (ots)

Ein 42-jähriger Motorradfahrer wurde am Mittwochabend auf der Landesstraße 1103 von einem Toyota erfasst und erlitt hierbei schwere Verletzungen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr der 42-Jährige gegen 21:00 Uhr auf der L1103 von Bretten kommend in Fahrtrichtung Großvillars. Ein zur selben Zeit hinter dem Zweiradfahrer befindlicher 60-jähriger Autofahrer setzte hierbei offenbar zu einem Überholvorgang an. Im Zuge des Wiedereinordnens stieß er mit der Rückseite seines Toyotas mit dem Vorderrad der Yamaha zusammen, sodass der 42-Jährige von seinem Motorrad auf die Fahrbahn stürzte.

Ein alarmierter Rettungswagen transportierte den Verletzten mit dem Verdacht einer schweren Schulterverletzung in ein Krankenhaus.

Im Zuge der polizeilichen Unfallaufnahme ergaben sich den Beamten Anhaltspunkte einer Alkoholisierung des Unfallverursachers. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und ergab ein Ergebnis von etwa ein Promille. Der Führerschein des 60-Jährigen wurde in der Folge beschlagnahmt.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

Franz Henke, Pressestelle

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