Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bad Schönborn - 56-Jähriger mit Messer verletzt

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Nach ersten Erkenntnissen soll ein 36-Jähriger am Mittwochabend gegen 22:30 Uhr am Marktplatz in Bad Schönborn einen 55-Jährigen mutmaßlich mit einem Messer verletzt haben. Der Angreifer flüchtete anschließend in zunächst unbekannte Richtung.

Im Rahmen unmittelbar eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen nahmen Polizeibeamte den 36- Jährigen nur unweit des mutmaßlichen Tatorts vorläufig fest.

Ein alarmierter Rettungswagen transportierte den 55-Jährigen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Die Hintergründe des Angriffs sind derzeit Gegenstand kriminalpolizeilicher Ermittlungen.

Staatsanwaltschaft Karlsruhe

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