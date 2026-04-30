POL-KA: (KA) Bad Schönborn - 56-Jähriger mit Messer verletzt
Karlsruhe (ots)
Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:
Nach ersten Erkenntnissen soll ein 36-Jähriger am Mittwochabend gegen 22:30 Uhr am Marktplatz in Bad Schönborn einen 55-Jährigen mutmaßlich mit einem Messer verletzt haben. Der Angreifer flüchtete anschließend in zunächst unbekannte Richtung.
Im Rahmen unmittelbar eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen nahmen Polizeibeamte den 36- Jährigen nur unweit des mutmaßlichen Tatorts vorläufig fest.
Ein alarmierter Rettungswagen transportierte den 55-Jährigen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.
Die Hintergründe des Angriffs sind derzeit Gegenstand kriminalpolizeilicher Ermittlungen.
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