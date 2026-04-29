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Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Graben-Neudorf - Zeugenaufruf nach Einbruch

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Dienstagabend gewaltsam Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus in Neudorf.

Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten die Einbrecher, zwischen 19:10 Uhr und 00:00 Uhr, die Wohnungstür in einem Mehrparteienhaus in der Mannheimer Straße auf. Im Inneren beschädigten die Täter diverse Gegenstände und nahmen auf ihrem Beutezug einen Tablet-Computer an sich.

Die Diebstahlschaden liegt nach ersten Schätzungen im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0721 666-5555 zu melden.

Sigrid Lässig, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666 1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

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