Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Hoher Sachschaden nach Balkonbrand in einem Mehrparteienhaus

Karlsruhe (ots)

Aus bislang noch unklarer Ursache brach am Dienstagmorgen auf einem Balkon eines Mehrparteienhauses in der Heilbronner Straße im Stadtteil Rintheim ein Brand aus.

Bewohner des Hauses bemerkten gegen 07:15 Uhr starken Rauch und Flammen, auf einem Balkon im ersten Obergeschoss des Wohnhauses und wählten den Notruf. Als Polizei und Feuerwehr eintrafen, hatten sich die Bewohner der betroffenen Wohnung bereits ins Freie gerettet. Der Feuerwehr gelang es zwar ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude zu verhindern, jedoch entstand aufgrund der starken Hitze- und Rauchentwicklung ein Sachschaden von rund 100.000 Euro. Derzeit ist die betroffene Wohnung unbewohnbar. Mehrere Personen wurden von Rettungskräften betreut, verletzt wurde aber glücklicherweise niemand.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach hat die Ermittlungen aufgenommen und zur Erforschung der Brandursache die Kriminaltechnik hinzugezogen.

Larissa Bollinger, Pressestelle

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