Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Philippsburg - Fünf Verletzte nach Verkehrsunfall in Rheinsheim

Karlsruhe (ots)

Fünf leichtverletzte Personen waren am Montagmittag die Folge eines Verkehrsunfalls in Rheinsheim. Darunter befanden sich vier Kinder im Alter von 8 bis 10 Jahren.

Ersten Erkenntnissen zufolge wollte ein 76-jähriger Pkw-Fahrer gegen 13:00 Uhr vorwärts in eine Parklücke in der Hauptstraße einparken. Hierbei verwechselte er offenbar das Gaspedal mit der Bremse und beschleunigte sein Fahrzeug nach vorne. Unmittelbar vor seinem Pkw befanden sich zu diesem Zeitpunkt vier Kinder, die vor einem Imbisswagen warteten. In der Folge erfasste das Fahrzeug die vier Kinder und prallte schließlich gegen den Imbiss.

Die Kinder erlitten leichte Verletzungen und wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Der Inhaber des Imbisswagens zog sich ebenfalls leichte Verletzungen bei der Kollision zu.

Der 76-jährige vermeintliche Unfallverursacher stand nach dem Verkehrsunfall unter Schock und wurde vor Ort medizinisch betreut.

Es entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell