Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Rheinstetten - Segelflugzeug bei Landeanflug abgestürzt - 22-Jähriger Pilot verletzt

Karlsruhe (ots)

Bei einem Unfall mit einem Segelflugzeug auf dem Segelflugplatz in Forchheim wurde am Sonntagnachmittag der 22-Jähriger Pilot schwer verletzt.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge verlor der Flugschüler gegen 15:00 Uhr im Landeanflug offenbar nach einem Bedienfehler die Kontrolle über das Flugzeug. In der Folge brach das Segelflugzeug beim Aufsetzen auf der Landebahn auseinander.

Der 22-jährige Pilot zog sich bei dem Unfall schwere aber nach derzeitigem Kenntnisstand nicht lebensgefährliche Verletzungen zu.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere Zehntausend Euro.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Larissa Bollinger, Pressestelle

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