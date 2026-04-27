Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Zeugenaufruf nach mutmaßlicher Brandstiftung

Karlsruhe (ots)

In der Nacht auf Samstag setzten bislang unbekannte Täter offenbar eine Gartenhütte und ein Holzlager in einem Gartenbauverein in Brand. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Ersten Erkenntnissen zufolge alarmierten Zeugen gegen Mitternacht Feuerwehr und Polizei wegen einer brennenden Gartenhütte in der Straße Hanfröste. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Hütte und ein daneben befindliches Holzlager bereits in Vollbrand.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 8.000 Euro geschätzt.

Im Rahmen der Löscharbeiten konnte unweit des Brandes eine männliche Person festgestellt werden, die in Richtung Franz-Sigel-Straße lief. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnte der Mann nicht mehr angetroffen werden.

Er soll circa 180 cm groß gewesen sein und eine helle Hose sowie einen schwarzen Kapuzenpullover getragen haben.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung übernommen und bittet Zeugen, insbesondere den Mann, der sich unmittelbar in der Nähe befunden haben soll, sich unter 0721 666 5555 zu melden.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

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