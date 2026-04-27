Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in Mehrfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Bislang Unbekannte sind am vergangenen Freitag in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Karlsruher Südstadt eingebrochen.

Nach bisherigem Kenntnisstand gelangten die Täter in der Zeit zwischen 16:40 Uhr und 18:00 Uhr offenbar unbemerkt in das Mehrfamilienhaus in der Luisenstraße.

In der Folge hebelten die Einbrecher die Wohnungstür einer Wohnung im ersten Obergeschoss auf, durchsuchten sämtliche Räume und nahmen hochwertige Schmuckstücke an sich.

Die Höhe des entstandenen Diebstahl- und Sachschadens wird momentan noch ermittelt.

Zeugen zu dem Einbruch werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

Sigrid Lässig, Pressestelle

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