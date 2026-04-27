Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Rheinstetten - Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten auf der B36 - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 36 bei Rheinstetten-Forchheim mit drei beteiligten Fahrzeugen wurden am Samstagabend sieben Personen leicht verletzt. Da der Unfallhergang bislang nicht abschließend geklärt werden konnte, ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr ein 21-jähriger Dacia-Fahrer gegen 21:55 Uhr auf der B36 von Karlsruhe kommend in Richtung Rheinstetten. An der Kreuzung zur Herrenalber Straße kollidierte der Dacia beim Linksabbiegen mit einem entgegenkommenden Mazda. Durch die Wucht des Zusammenstoßes geriet der Mazda ins Schleudern und prallte gegen einen ebenfalls in Richtung Karlsruhe fahrenden Kleintransporter.

Die fünf Insassen des Dacia sowie die 57 Jahre alte Fahrerin des Mazda und ihr Mitfahrer erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen.

An den drei Unfallfahrzeugen entstand ein Sachschaden von ins gesamt rund 30.000 Euro.

Aufgrund der unterschiedlichen Angaben der Beteiligten, werden Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, gebeten, sich unter der Telefonnummer 07243 32000 beim Polizeirevier Ettlingen zu melden.

Larissa Bollinger, Pressestelle

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