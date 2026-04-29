Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Verletztes Kind nach Verkehrsunfall in Rheinstetten

Karlsruhe (ots)

Am Dienstagmittag erlitt ein 4-jähriges Kind leichte Verletzungen, nachdem es von einem Transporter erfasst wurde.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen fuhr der 60-jährige Fahrer eines Mercedes Sprinter gegen 13:45 Uhr von einem Grundstück auf die Otto-Wörner-Straße. Zu diesem Zeitpunkt fuhr das 4-jährige Mädchen mit ihrem Fahrrad auf dem Gehweg an der Grundstückseinfahrt vorbei. Der Transporter-Fahrer übersah offenbar das querende Kind, erfasste es frontal und fuhr für wenige Sekunden weiter, sodass sich das Kind unter dem Fahrzeug befand.

Das Mädchen konnte sich selbstständig unter dem Sprinter befreien. Die 4-Jährige erlitt nach derzeitigen Erkenntnissen leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der 60-Jährige muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

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