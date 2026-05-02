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Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Malsch - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten 50-jährigen Fahrradfahrer

Karlsruhe (ots)

Am Freitag ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei dem ein 50-jähriger Radfahrer stürzte und sich schwer verletzte. Die Polizei bittet um Hinweise.

Nach aktuellem Kenntnisstand fuhr der Mann gegen 21:30 Uhr auf der Waldprechtsstraße (K 3582) von Walprechtsweier kommend in Richtung Ortsmitte Malsch. Auf der geraden, leicht abschüssigen Straße kommt er aus bislang nicht bekannten Gründen zu Sturz, wobei er Kopfverletzungen und mehrere Brüche erlitt. Einen Helm hatte der Mann nicht getragen.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben sowie die Personen, welche die Erstversorgung des Verunfallten übernommen haben, werden gebeten sich bei Verkehrspolizei Karlsruhe unter 0721 94484 0 zu melden.

Umfassendes Informationsmaterial und praktische Ratschläge für verschiedene Situationen im Straßenverkehr bietet die Internetseite www.gib-acht-im-verkehr.de.

Windels, Führungs- und Lagezentrum der Polizei Karlsruhe

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

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