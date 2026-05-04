Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bad Schönborn - Nachtragsmeldung zur Pressemitteilung vom 30.04.2026: "56-Jähriger mit Messer verletzt"

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Nachdem ein 36-Jähriger am Mittwochabend gegen 22:30 Uhr einen ihm nach derzeitigem Ermittlungsstand unbekannten 55-Jährigen unvermittelt mit einem Messer verletzte, nahmen Polizeibeamte den Angreifer kurz darauf nahe der Tatörtlichkeit vorläufig fest.

Der Beschuldigte wurde am Donnerstag einem Haftrichter des Amtsgericht Bruchsal vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung Haftbefehl erließ und den Vollzug der Untersuchungshaft gegen den Beschuldigten anordnete.

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