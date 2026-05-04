Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Eggenstein-Leopoldshafen - Wohnwagen geht in Flammen auf - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Im Ortsteil Eggenstein brannte am Donnerstagnachmittag auf dem Gelände eines Obsthofes an der "Landstraße" ein Wohnwagen vollständig ab.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge brach das Feuer gegen 17:30 Uhr im Bereich eines abgestellten Wohnwagens aus. Die Flammen griffen im weiteren Verlauf auf ein neben dem Wohnwagen befindliches Holzlager über. Den eingesetzten Feuerwehrkräften gelang es schließlich ein Übergreifen der Flammen auf weiteres dort abgelagertes Holz zu verhindern.

Die Brandursache ist ebenso wie der entstandene Sachschaden derzeit noch unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Brandgeschehen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 0721 96718-0 beim Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt zu melden.

Fabian Sauer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell