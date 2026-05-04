Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Schwerer Motorradunfall auf A5

Karlsruhe (ots)

Bei einem Unfall auf der Bundesautobahn 5 am Sonntagvormittag wurde eine Motorradfahrerin schwer verletzt.

Ersten Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge wollte eine 30-jährige Krad-Fahrerin gegen 10:20 Uhr an der Anschlussstelle Ettlingen von der A5 abfahren. Dabei bemerkte sie offenbar zu spät, dass ein vor ihr fahrender Pkw abbremste. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung fuhr die 30-Jährige auf das Fahrzeugheck des Pkw auf und kam zu Fall. Dabei zog sie sich schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu.

Der entstandene Sachschaden wird vorläufig auf 3.000 Euro geschätzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme musste die A5 kurzzeitig gesperrt werden.

Julian Scharer, Pressestelle

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