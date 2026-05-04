Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mann flüchtet vor Polizeikontrolle zu Fuß in fremde Wohnung - Polizei mit starken Kräften vor Ort

Karlsruhe (ots)

Ein 43-jähriger Mann flüchtete zu Fuß am Montagmittag vor einer Polizeikontrolle in eine fremde Wohnung in der Karlsruher Südstadt.

Polizeibeamte wollten kurz vor 12:00 Uhr den Mann auf der Luisenstraße kontrollieren. Während die Personalien erhoben werden sollten, gelang ihm die Flucht in ein naheliegendes Gebäude in der Luisenstraße. Dort verschaffte er sich auf noch unbekannte Art Zugang zu einer Wohnung in einem der oberen Geschosse des Anwesens. Nach derzeitigen Erkenntnissen befinden sich neben dem Geflüchteten weitere Personen in den Räumlichkeiten. Über die Anzahl liegen aktuell noch keine gesicherten Erkenntnisse vor.

Die Hintergründe für das Handeln des 43-Jährigen sind momentan nicht bekannt.

Die Polizei ist mit einer größeren Anzahl an Kräften vor Ort und hat für die Einsatzmaßnahmen die Luisenstraße zwischen der Marienstraße und der Wilhelmstraße abgesperrt.

Ralf Eisenlohr, Pressestelle

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