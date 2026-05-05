Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Rheinstetten - Pkw kollidiert mit Straßenbahn

Karlsruhe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn am Montagabend in Rheinstetten-Forchheim wurden zwei Personen leicht verletzt.

Bisherigen Feststellungen zufolge fuhr ein Audi-Fahrer gegen 19:10 Uhr auf der Leichtsandstraße in Richtung Karlsruher Straße. Am Bahnübergang missachtete der 91-Jährige offenbar den Vorrang einer in Richtung Karlsruhe fahrenden S-Bahn und kollidierte mit dieser. Bei dem Zusammenstoß erlitten der Autofahrer sowie ein Kind in der Straßenbahn leichte Verletzungen zu. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Ampelanlage am Bahnübergang war zum Unfallzeitpunkt wohl aus technischen Gründen außer Betrieb.

Larissa Bollinger, Pressestelle

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