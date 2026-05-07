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Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Verkehrsunfall sorgt für Sperrung der A5

Karlsruhe (ots)

In der Nacht auf Donnerstag kollidierte ein Lkw mutmaßlich aufgrund Fahrbahnnässe mit einer Betonleitplanke und verursachte ein größeres Trümmerfeld. Mindestens zwei weitere Fahrzeuge wurden in der Folge von Gegenständen auf der Fahrbahn beschädigt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr ein 37-Jähriger gegen 00:10 Uhr mit seiner Sattelzugmaschine auf der A5 in Fahrtrichtung Norden. Auf Höhe der Ausfahrt Karlsruhe-Durlach verlor er offenbar aufgrund Aquaplanings die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der linken Betonleitwand. Im Zuge des Aufpralls lösten sich Fahrzeug- und Betonteile und schlugen sowohl auf der Nord-, als auch auf der Südfahrbahn auf.

Ein zur selben Zeit in Fahrtrichtung Basel die Autobahn befahrender Ford überrollte die Trümmer des Verkehrsunfalls. Aufgrund des Schadens an Reifen und Unterboden war das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Ein Opel Corsa, welcher in Fahrtrichtung Nord fuhr, stieß ebenfalls mit den auf der Straße befindlichen Fahrzeugteilen zusammen und stoppte seine Fahrt anschließend selbstständig in einer angrenzenden Parkbucht.

Zum Zwecke der Unfallaufnahme und anschließender Reinigungsarbeiten sperrten die Beamten die A5 kurzzeitig in beide Fahrtrichtungen vollständig ab. Die Sperrung der Nordfahrbahn dauerte bis etwa 05:00 Uhr an.

Der entstandene Sachschaden wird nach derzeitigem Ermittlungsstand auf 26.000 Euro geschätzt.

Franz Henke, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

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