Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Pkw prallt gegen Straßenlaterne - alkoholisierter Fahrer flüchtet

Karlsruhe (ots)

Ein Auto prallte am frühen Montagmorgen in der Karlsruher Waldstadt gegen eine Straßenlaterne. Der vermeintlich alkoholisierte Fahrer des Wagens flüchtete anschließend zu Fuß vom Unfallort.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr ein Autofahrer gegen 04:00 Uhr mit seinem Pkw auf der Haid-und-Neu-Straße von Karlsruhe kommend in Richtung Hagsfeld. Auf Höhe eines Bahnübergangs verlor der Fahrer wohl die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne und einem Signalmast. Anschließend ließ er offenbar seinen stark beschädigten Wagen am Unfallort zurück und ergriff zu Fuß die Flucht.

Mehrere Polizeistreifen sowie ein Polizeihubschrauber fahndeten daraufhin nach dem mutmaßlich verletzten Unfallverursacher und trafen schließlich einen 34-Jährigen mit leichten Verletzungen in der Nähe der Unfallstelle an. Bei der Kontrolle des Verdächtigen nahmen die Beamten Alkoholgeruch wahr und führte deshalb einen Alkoholtest durch. Da dieser einen Wert von rund 0,8 Promille anzeigte, veranlassten die Polizeibeamten eine Blutentnahme. Der 34-jährige Beschuldigte muss nun mit einer Strafanzeige u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie dem Entzug seiner Fahrerlaubnis rechnen.

Der Unfallwagen war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 18.000 Euro.

Die Haid-und-Neu-Straße ist derzeit zwischen Hirtenweg und der Straße Am Sportpark aufgrund von Bergungs-und Reinigungsarbeiten gesperrt. Auch der Bahnverkehr war zeitweise eingeschränkt.

Larissa Bollinger, Pressestelle

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