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Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Hoher Sachschaden nach Brand an zwei Lkws

Karlsruhe (ots)

Aus bislang noch unklarer Ursache geriet am Samstagabend ein parkender Lkw im Ortsteil Knielingen in Vollbrand.

Zeugen alarmierten gegen 18:50 Uhr die Polizei und Feuerwehr, nachdem sie auf einem Parkplatz nahe der Pferderennbahn einen brennenden Sattelzug bemerkten. Beim Eintreffen der Feuerwehr war das Feuer bereits auf einen danebenstehenden Lkw übergegriffen. Die Beamten der Feuerwehr löschten den Brand, bevor weiterer Sach- oder Personenschaden entstand.

Der Sachschaden wird aktuell auf etwa 74.000 Euro beziffert. Zum Zeitpunkt des Brandes hielten sich nach derzeitigen Erkenntnissen keine Personen in den Fahrzeugen auf, sodass niemand verletzt wurde.

Zum aktuellen Zeitpunkt kann die Brandursache nicht abschließend geklärt werden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern gegenwärtig an.

Fabian Sauer, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

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