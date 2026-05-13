Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Nachbarschaftsstreit endet in gefährlicher Körperverletzung

Karlsruhe (ots)

Ein Streit zwischen zwei Nachbarn eskalierte am späten Dienstagabend und endete in einer gefährlichen Körperverletzung.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen gerieten ein 49 und ein 23 Jahre alter Mann gegen 23:00 Uhr in einem Wohnhaus in der Heilbronner Straße zunächst in einen verbalen Streit. Grund hierfür soll offenbar eine unverschlossene Tür gewesen sein. Im weiteren Verlauf soll der 49-Jährige ein Küchenmesser geholt haben und damit wohl auf den 23-Jährigen losgegangen sein. Bei dem anschließenden Gerangel erlitt der 23-Jährige eine oberflächliche Schnittverletzung an der Hand und Kratzer im Gesicht, bevor das Messer auf den Boden fiel.

Daraufhin verließ der Beschuldigte das Mehrfamilienhaus und konnte vor dem Gebäude von alarmierten Einsatzkräften der Polizei widerstandslos festgenommen werden.

Das Messer wurde von den Beamten sichergestellt.

Den Beschuldigten erwartet nun eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

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