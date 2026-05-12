Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Stutensee - Einbrecher erbeuten Bargeld - Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich am Montag, im Zeitraum zwischen 05:20 Uhr und 17:00 Uhr, offenbar unbemerkt Zutritt in ein Wohnhaus in der Rathausstraße in Blankenloch.

In der Folge drangen die Einbrecher in die Erdgeschosswohnung ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Hierbei nahmen die Diebe Bargeld an sich und flüchteten unerkannt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0721 666-5555 zu wenden.

Silke Gehrig, Pressestelle

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