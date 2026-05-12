PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Stutensee - Einbrecher erbeuten Bargeld - Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich am Montag, im Zeitraum zwischen 05:20 Uhr und 17:00 Uhr, offenbar unbemerkt Zutritt in ein Wohnhaus in der Rathausstraße in Blankenloch.

In der Folge drangen die Einbrecher in die Erdgeschosswohnung ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Hierbei nahmen die Diebe Bargeld an sich und flüchteten unerkannt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0721 666-5555 zu wenden.

Silke Gehrig, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
  • 12.05.2026 – 10:13

    POL-KA: (KA) Karlsruhe - 18-jähriger mutmaßlicher Drogendealer in Haft

    Karlsruhe (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe, der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe: Beamte der Bundespolizei Karlsruhe nahmen in der Nacht auf Samstag in Durlach einen 18-jährigen mutmaßlichen Drogendealer fest. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden die Bundespolizisten gegen 23:00 Uhr am Bahnhof ...

    mehr
  • 11.05.2026 – 15:33

    POL-KA: (KA) Karlsruhe - Hoher Sachschaden nach Brand an zwei Lkws

    Karlsruhe (ots) - Aus bislang noch unklarer Ursache geriet am Samstagabend ein parkender Lkw im Ortsteil Knielingen in Vollbrand. Zeugen alarmierten gegen 18:50 Uhr die Polizei und Feuerwehr, nachdem sie auf einem Parkplatz nahe der Pferderennbahn einen brennenden Sattelzug bemerkten. Beim Eintreffen der Feuerwehr war das Feuer bereits auf einen danebenstehenden Lkw ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren