Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 23-Jähriger nach mutmaßlichem Drogenhandel und tätlichem Angriff in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Beamte der Bereitschaftspolizei Bruchsal nahmen am Dienstagnachmittag einen 23-jährigen Mann nach einem mutmaßlichen Handel mit Rauschmitteln vorläufig fest. Der Beschuldigte befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Ersten Erkenntnissen zufolge hielt sich der Tatverdächtige am Dienstag zunächst im Bereich des Marktplatzes auf und soll dort mit illegalen Rauschmitteln gehandelt haben. Bei einer anschließenden Personenkontrolle gegen 16:20 Uhr in der Karlstraße leistete der 23-Jährige wohl Widerstand, wobei er einen Polizeibeamten zu Boden gestoßen haben und in Richtung Schlossgarten geflüchtet sein soll. Im Bereich der Kaiserstraße konnte der Flüchtige von den Beamten eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Auch hierbei soll er erheblichen Widerstand geleistet haben. Im Rahmen der anschließenden Durchsuchung stellten die eingesetzten Polizeikräfte Beweismittel sicher, die den Verdacht auf einen Handel mit illegalen Rauschmitteln erhärteten.

Der Beschuldigte wurde am Mittwoch einem Haftrichter des Amtsgerichts Karlsruhe vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe Haftbefehl erließ und den Vollzug der Untersuchungshaft gegen den 23-Jährigen anordnete.

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