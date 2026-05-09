Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Tierische Rettungsaktion - Verletzter Greifvogel in Not auf der BAB65

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Mutterstadt (ots)

Am Samstag, den 09.05.2026, wurde der Autobahnpolizei Ruchheim gegen 18 Uhr ein Greifvogel auf der Fahrbahn der BAB 65, Richtung Neustadt, auf Höhe der Anschlussstelle Mutterstadt-Nord/Ruchheim gemeldet. Das augenscheinlich verletzte Tier konnte sich laut Anrufer nur bedingt selbstständig fortbewegen.

Bei Eintreffen der eingesetzten Polizeistreife befand sich bereits ein tierlieber Verkehrsteilnehmer vor Ort, der sich um den auf dem Standstreifen sitzenden Bussard kümmerte und ein Zurückkehren auf die Fahrstreifen verhinderte.

Zunächst ersichtlich waren kleinere Verletzungen im Brustbereich des Vogels. Er blieb beim Umsetzen in einen mitgebrachten Karton zum Transport ganz ruhig und konnte so im Streifenwagen auf die Dienstelle in Ruchheim verbracht werden. Die Tierrettung Rhein-Neckar erschien wenige Minuten nach Verständigung durch die Polizeikräfte ebenfalls auf der Dienststelle und transportierte das angeschlagene Tier zum Naturschutzbund nach Haßloch. Dort wird es nun medizinisch versorgt und in Obhut genommen.

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