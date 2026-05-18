Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Kriminalpolizei sucht Zeugen nach körperlicher Auseinandersetzung

Karlsruhe (ots)

In der Nacht auf Sonntag gerieten im Ortsteil Grünwinkel offenbar mehrere Männer in eine körperliche Auseinandersetzung.

Nach derzeitigem Kenntnisstand sollen gegen 01:15 Uhr im Bereich der Haltestelle "Rheinhafenstraße" aus bislang unbekannter Ursache mehrere Männer in Streit geraten sein. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind derzeit nicht bekannt. Die Unstimmigkeiten sollen sich im weiteren Verlauf offenbar in körperliche Angriffe entwickelt haben, sodass ein 24-Jähriger Verletzungen erlitt.

Der 24-jährige Beteiligte erlitt nach aktuellem Stand Platzwunden am Kopf, sowie mehrere Prellungen und Schürfwunden am Körper.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen der Auseinandersetzung sich unter 0721 666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Franz Henke, Pressestelle

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